旺旺中時公益演唱會　台南開唱藉音符傳遞孝行

旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會和台南市文化局、市議員蔡育輝服務處舉辦的公益演唱會在新營文化中心演藝廳登場，近千民眾聽得如癡如醉。（莊曜聰攝）

開場的南方二重唱讓人憶起民歌時光。(莊曜聰攝)

「小吳宗憲」梅東生。(莊曜聰攝)

神似鳳飛飛的方寧。(莊曜聰攝)

市議員蔡育輝大力支持活動。(莊曜聰攝)

旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會和台南市文化局、台南市議員蔡育輝服務處今天下午在台南新營舉辦民歌公益演唱會，6組歌手輪番登台，以歌聲接力詮釋「藉音符傳遞我們的孝行」主題，並邀請弱勢團體、獨居長輩及台南市民前來聆聽歌手悠揚且療癒身心的歌聲，近千觀眾擠滿文化中心演藝廳，溫馨熱鬧。

演唱會邀請金曲演唱組合南方二重唱、「小吳宗憲」梅東生、素人歌手楊欣樺，以及知名歌手陳思安、董育君、方寧等人前來演唱，7位藝人恰好都是台南、高雄等地出身，在南部開唱特別親切，歌手唱得賣力，觀眾也聽得如癡如醉。

演唱會由藝人小豬哥亮主持拉開序幕，開場的南方二重唱連唱4首歌，讓人回憶起民歌時光；梅東生神似吳宗憲的搞笑功力，串場時與主持人一搭一唱，逗得台下哄堂大笑；董育君的「媽媽請妳也保重」相當動人，楊欣樺的壓軸演出，活力四射。

蔡衍明愛心基金會表示，今年「藉音符傳遞我們的孝行」主題，要傳達及時行孝的重要性，並呼籲社會青年、退休長輩加入志工行列，傳送愛與關懷；大力支持此次活動的市議員蔡育輝表示，有這個機會，能邀請民眾闔家前來，度過一個美好的周末下午，也是孝道的展現。

旺旺中時公益演唱會今年已巡迴全台6個場次，第7場將在9月9日下午在新北市三重綜合體育館演藝廳舉辦，也歡迎新北地區熱愛音樂的民眾可上旺旺中時公益演唱會的臉書專頁及三重市公所索票。

(中時)