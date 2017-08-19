俄羅斯街頭砍人8傷 凶嫌被擊斃

俄羅斯警方19日表示，俄國北部蘇爾古特市當地時間上午約11時20分出現一名男子持刀在街頭見人就砍，造成8人受傷，警方趕到現場開槍將他射殺。

專責調查重大罪行的調查委員會說，凶嫌持刀亂砍路人，砍傷了8人，然後遭到擊斃。凶嫌行凶動機不明。

(中時)