立委張麗善 批民進黨「失」政
立委張麗善下午舉辦民進黨「失」政說明會，細數蔡政府施政缺失，包括能源、垃圾、軌道、食安、一例一休、減滅香、司改等，大罵前瞻計畫債留子孫，既不前瞻也不基礎，並質疑放著同文同種的中國不交好，卻老向語言文化都不同的日本、美國靠攏。
說明會吸引許多民眾聆聽，國民黨雲林縣黨部主委陳聰敏解讀，民進黨「失」政是失德、失心又失能。
張麗善指出，蔡政府盡做奇怪的事，倡言為了環保要發展再生能源，彰化是全國最大風力發電區，風力發電機製造點卻設在淤沙嚴重的高雄興達港，單是運輸就得耗費多少能源成本。
而前瞻的軌道建設也是違反潮流的，因為維修保養費高，日本、韓國都已在拆軌道，台灣卻要建，台北捷運每天有200萬人次搭，每年仍虧損5.9億，高虧20億，蔡政府卻要砸大錢去蓋，「奇怪耶！」
張麗善也直指前瞻的水環境計畫是為了明年縣市長選舉綁樁，因為有9成經費都在地方執行，且竟然都沒有農田水利建設，不前瞻也不基礎。
張麗善也批評同婚扭曲社會價值，減滅香妨礙宗教自由，並稱許哥哥張榮味設焚化爐很有魄力與前瞻，因為雲林海區有六輕焚化爐，如果山海能平衡，雲林就不會有垃圾危機。
張麗善並強調，中國和台灣是鄰居，又同文同種，蔡政府不好好和中國友好，卻要去和語言不通、文化不一的日本、美國好，導致兩岸關係緊張，邦交國一一斷交，連要爭取WHA觀察員都沒辦法。
(中時)
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