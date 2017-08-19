齊柏林12年前台東空拍作品，感動國小老師

齊柏林空中攝影展，今天在台東縣政府圖書開幕， 將愛護環境的信念植入孩子心中。（莊哲權攝）

台東縣長黃健庭主持「看見‧福爾摩沙」齊柏林空中攝影公益巡迴展開幕儀式。（莊哲權攝）

「您的作品感動了我跟孩子」，已故導演齊柏林早在2005年就為台東空拍作品，台東康樂國小老師楊鎮豪，與學童分享這些家鄉空拍圖，去年並將學生的回應寄給齊導，齊柏林回信說，孩子們的感動，正是他拍攝「看見台灣」最大的動力。

12年前，台東縣政府城鄉發展局透過德安航空找來齊柏林從空中拍台東，當時因天氣因素，多次取消，最後是在颱風來的前兩天搶拍完近200張台東縱谷、東海岸、南迴線及蘭嶼圖片。

康樂國小老師楊鎮豪去年2月配合小五國語課文介紹齊柏林「從空中看台灣」，除了帶孩子們觀賞「看見台灣」以外，也與學生分享齊導多年前為台東拍的空拍照。

他寫信給齊柏林說， 孩子們看完影片後，除了讚嘆台灣的美以外，也對於被破壞的家園感到不捨，守護家園的信念已植孩子心中；齊柏林隨後回信表示，能收到這麼多孩子的回應非常感動，希望透過這部作品，傳達愛護家園與保護環境的重要性。

由台東作家齊萱策展的「看見‧福爾摩沙」齊柏林空中攝影展，今天在台東縣立圖書館開幕，與會貴賓立法委員劉櫂豪、臺東縣議會議長饒慶鈴、阿布電影公司董事長萬冠麗、總經理曾瓊瑤、老爺酒店總經理劉祖寧、台達電董事張明忠及夫人、原聲童聲合唱團馬彼得校長及夫人、優秀視覺設計家黃寶琴、當代藝術家周慶輝、資深廣告導演陳惠君、川普牛排執行長暨吳景槐議員夫人潘育芬。

這次的展出檔期是在齊柏林生前就敲定，沒想到成為絕響，現場除了28幅作品以外，還有齊導早年為台東拍攝的空拍照，觸動許多人對齊導的懷念。

「謝謝你這麼愛台灣」，縣長黃健庭表示，齊導熱愛這塊土地，甚至用生命付出，他的作品也都在提醒大家，如何珍惜我們的家園。

(中時)