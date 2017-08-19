台東食物銀行「社區蔬果冰箱」啟用
以即期食品不浪費、剩食變續食為理念而設置的台東幸福食物銀行「社區蔬果冰箱」，經過3個月試營運，已成讓6噸剩食變續食，今天正式啟用後，將前進校園、社區擴大服務。
台東縣社會福利聯盟、台灣基督教福利會台東食物銀行及衡山基金會聯手，在台東市設置食物銀行，除了供應乾糧、生活用品之外，還設置社區蔬果冰箱。
台東縣社會福利聯盟理事長洪宗楷表示，大賣場生鮮食品每天都有瑕疵或即期蔬果、麵包下架或丟棄，為讓這些仍可食用的食物不浪費，設置社區蔬果冰箱，獲大潤發、家樂福縣內兩大賣場合作，還有受助家庭及善心農友捐贈的當季盛產蔬果。
他說，從5月試辦迄今已讓6噸剩食變續食，其中6成為麵包類，3成生鮮蔬果，1成為即期肉品或破包米等，服務超過1萬人次。
未來將前進校園，推廣食物銀行的概念，更盼有意願的鄰里、部落或社區願意提供場地，成為社區冰箱的分據點。
(中時)
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