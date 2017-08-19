偏鄉民眾福音，水里鄉公所也可換發健保卡

水里鄉公所也可換發健保卡，不必長途奔波了！（廖志晃攝）

南投縣水里鄉公所也可以補、換發健保卡，包括水里、魚池、鹿谷、信義、集集等地鄉親，都可就近辦卡，大約15分鐘就可領到新的健保卡；外地民眾到南投旅遊遺失健保卡，同樣可就近辦卡。

健保署與水里鄉公所，共同推動「健保製卡在水里，便民服務零距離」服務；健保署長李伯璋感謝水里鄉長陳癸佑，大力協助提供場地及人力，在水里鄉公所提供在地製卡服務。

衛生局長黃昭郎表示，在此之前，南投地區的民眾如果健保卡遺失、毀損或更換照片，除了透過網路、郵局申請換發健保卡外，必須到健保署位於草屯鎮的聯絡辦公室臨櫃申辦，路程來回就要半天！

即日起，到水里鄉公所辦健保卡，攜帶身分證件正本、工本費200元及2吋照片1張，大約15分鐘就可領到新的健保卡，省時又方便，堪稱偏鄉民眾福音！

(中時)