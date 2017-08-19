謝和弦無預警道歉 吳宗憲開口這樣說
歌手謝和弦今(19日)出席活動時，無預警為自己4年前暗箭傷了吳宗憲致歉，當年他諷吳「拐騙女孩上床」，惹吳宗憲憤而提告，今謝和弦二度鞠躬道歉後，稍早吳宗憲也大器回應接受道歉，並開玩笑說：「謝謝和弦哥的指教」。
謝和弦與吳宗憲今狹路相逢，同為受邀出席「2017高校畢業歌網路直播發布會」，據《自由時報》報導，謝和弦受訪最後，突然語氣嚴肅起身公開向吳宗憲致歉，對多年前在臉書放話傷害到吳宗憲名譽一事表達最深歉意，並鞠躬兩次。
對此，吳宗憲稍早語氣輕鬆表示願意接受謝和弦道歉，不再計較這件事，也說自己其實一直有在關心謝的消息，當年莫名被他罵時，自己一頭霧水，如今得到善意回應，吳宗憲也邀謝和弦來上《綜藝玩很大》，展現高EQ，也驗證他先前所說「演藝圈沒有永遠的敵人」。
(中時電子報)
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