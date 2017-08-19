國內外果雕好手 新北競技

第六屆新北市果雕技能競賽19日登場，參賽選手將蔬果變成藝術，果雕大師黃銘波創作的「積善積福」，讓市長朱立倫驚艷。（葉德正攝）

環球科大學生劉峰銘作品《新北媽祖文化節－母儀天下》奪得靜態組冠軍。（葉德正攝）

第六屆新北市果雕技能競賽19日登場，三重綜合體育館聚集來自國內外100隊果雕好手較勁，今年主題「新北市節慶活動」，參賽選手使出渾身解數，將蔬果變成萬里蟹、女王頭與神將，靜態組最後由環球科大學生劉峰銘作品《新北媽祖文化節－母儀天下》奪得冠軍。

勞工局表示，果雕競賽邁入第6年，今年結合地方文化以「新北市節慶活動」作為主題，希望選手將作品融入新北市特色節慶，展現果雕多元樣貌。

主辦單位更邀請法國果雕大師Willian Hermer、印度果雕大師Devwrat Jategaonkar以及台灣果雕大師共同推出精彩作品展示，Devwrat現場雕刻的象神讓與會民眾相當驚艷。

靜態組冠軍劉峰銘今年才要剛升大二，作品《新北媽祖文化節－母儀天下》，利用芋頭、胡蘿蔔將媽祖與千里眼雕刻得為妙為俏，讓他一舉獲得靜態組冠軍。

劉峰銘說，自己從小是在廟會長大的，得知這次比賽主題即決定以媽祖作為創作主題，希望讓更多人認識台灣的廟宇文化，並在國際發揚光大，這次能夠跟各國選手較量，也讓他學到更多。

新北市長朱立倫19日到現場為選手加油打氣時表示，果雕是項結合傳統跟現代的技藝，年輕世代而言，最重要的並不是學歷，而是個人所擁有的證照與技藝，希望能有更多學子延續傳承，相信果雕技藝可以讓年輕世代發光發熱。

(中時)