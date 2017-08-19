國民黨全代會前夕，藍軍疾呼團結重返執政

國民黨嘉義市黨部舉辦民進黨失政說明會， 民代及黨員都疾呼黨內要團結。（廖素慧攝）

立委王育敏痛批民進黨「失政」，強調是國民黨重返執政的契機。（廖素慧攝）

前青輔會主委李允傑在會場上高論「黨內團結是王道」。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市黨部今天下午舉辦民進黨失政說明會，立委王敏育痛批民進黨執政跳電、停電是執政最大敗筆，一例一休自食惡果，是國民黨重返執政的契機，但從黨部主委、民代到黨員都異口同聲疾呼「團結才可能重返執政」。

王育敏痛批民進黨執政1年來，一例一休造成勞資、政府三輸，連綠委自己都受不了，跳出來要求修法，民進黨自作自受，自食惡果；兩岸急凍，陸客銳減153萬人次，觀光收入減少623億，前瞻建設綁樁，債留子孫。

王育敏強調，815空前大停電，跳電、限電、停電成為全民噩夢，是執政最大敗筆，「民進黨的失政是國民黨重返執政的機會」。

但黨員劉治強炮轟「國民黨需要找回執政的能力」；也有青年公務員黨員抱怨從台北返嘉工作，仍然買不起房子，高房價低收入，年輕人對未來不抱希望。

(中時)