怪獸手掌心有愛 癡粉爭相模仿

怪獸（左）在片中客串寫下愛。（圖片 ／ 牽猴子）

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監製許效舜（左）、出品人陳偉昌出席映後。（圖片 ／ 牽猴子）

電影《痴情男子漢》18日上映後，引起廣大學生族群討論，光IG上就超過2000則的推薦好評文，也有「痴粉」手寫片中經典對白表達對電影的喜愛。 其中，客串演出的五月天怪獸在手掌上寫「愛」字，也讓粉絲爭相模仿。

該片除了勇敢追愛、守護所愛的「痴情」引起共鳴，不少音樂哏也打中粉絲的心。監製許效舜在首映結束後，感動到落淚，感謝出品人陳偉昌：「我的好兄弟、好哥們陳偉昌花了很多心血，也找來最好的製作團隊，我由衷敬佩他！」電影現正上映中。

(中時)