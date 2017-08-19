台東縣政府舉辦「漆心結隊 攜守護家」活動

「愛在17守護家庭特攻聯盟--漆心結隊 攜守護家」今天上午在台東體育場舉行。（台東縣政府提供）

台東家庭福利服務中心今天上午9時，在台東縣立體育場舉辦「愛在17守護家庭特攻聯盟--漆心結隊 攜守護家」活動，配合衛生福利部社會及家庭署辦理「推展家庭支持與社區網絡宣導系列活動」。

今天活動縣長黃健庭主持，包括縣府社會處長曹劍秋、體育場長鍾明智、卑南鄉代會副主席鄭崗山、陳四德代表及多位台東市里長，由寶桑國中管樂團表演揭開序幕。

黃健庭表示，為建立社會安全防護網絡，以社會多元文化為基礎，整合社政、警政、教育、衛生、消防等跨局處單位進行全方位防治，期能從個人、家庭、社區到全縣，結合社區力量及在地團體，落實「社區守護、暴力零容忍」的社區意識。

今天的活動邀集轄區內600位弱勢家庭及社區親子，透過最夯的漆彈對抗，在活動體驗中學習自我保護以及人身安全的觀念、促進親子溝通及互動。

(中時)