小英難道要崔順實幫？黃創夏狠酸周玉蔻

黃創夏認為，周玉蔻所舉的「老臣」例子不恰當，難道是要蔡英文也找個有如崔順實般的人在身旁嗎？（圖／姚志平攝、新華社資料照／合成）

資深媒體人周玉蔻近日撰文指出，相較於李登輝、陳水扁、馬英九等前總統身邊都有個厲害的老臣輔佐，現任總統蔡英文身邊卻沒有這樣的人，只能依靠自己；對於周的說法，前《新新聞》總編輯黃創夏雖表認同，但對於她舉的「老臣」例子頗不以為然，質疑難道小英需要一個崔順實嗎？

周玉蔻在文中提到，蔡英文之所以會浮現政權危機，主因是上任後在做決策時總是溫吞，所以她需要一個有高度視野、可以思古鑑今的老臣，或是一個魔鬼代言在旁幫忙。

「過去歷屆總統，都有個這樣的人站在他們身邊：李登輝有蘇志誠、陳水扁有馬永成，而馬英九也有金溥聰。蔡英文呢？」周玉蔻表示，小英身旁沒有上述這些類型的幕僚，所以遇上難題時，總像孤獨無遮蔽地站在狂風暴雨中一樣。

針對周玉蔻所言，黃創夏認為蔡英文的確需要賢能者輔政，不過他直言蘇志誠、馬永成跟金溥聰並無大將之風，「內寵治國，自取滅亡是他們咎由自取，但是禍國殃民，人民何辜？」他更諷刺地說，難道小英也需要一個崔順實？

崔順實為南韓前總統朴槿惠親信，她並未擁有官職卻頻頻干政、享有特權，甚至還能夠看到國家情報，因而在今年6月被判處3年徒刑。

(中時電子報)