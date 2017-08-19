保護失智者權益，法務部研擬「意定監護」制度

中華聖母基金會舉辦失智症者照護講座。（廖素慧攝）

天主教中華聖母基金會與超商業者今天下午在嘉義市舉辦「失智症監護與輔助宣告」講座活動，法務部政務次長蔡碧仲表示，政府研擬「意定監護」制度，以保護失智者及家屬的權益。

蔡碧仲表示，「意定監護」是指當行為能力還健全時，可讓自己預先決定未來失能或失智後，誰來當他的監護人，即便是沒有血緣關係者也可以，且權利義務都有明文規範，可更符合民眾需求，減少家庭爭議和社會負擔，目前已完成草案條文。

(中時)