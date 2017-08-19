土溝農村美術館　夏、秋季展連袂登場

土溝農村美術館邀請9位藝術家前來創作，並分為夏、秋兩季展出，林盈潔在一棟閒置農舍內打造透天劇場，相當特別。（莊曜聰攝）

蔡坤霖以在土溝村洛發現的軍路、鐵路、水路為發想，用水管重新描繪土溝三路，上面還有QR CODE，掃描後可見到當地的廟宇。（莊曜聰攝）

後壁土溝社區經過多年經營，創造出結合農村文化與藝術的新文創氛圍，為偏鄉注入活力，也吸引不少遊客。（莊曜聰攝）

土溝農村美術館邀請9位藝術家前來創作，並分為夏、秋兩季展出，丁柏晏以村內老屋剩餘的紅瓦，為農牛鋪上一身回憶的新衣。（莊曜聰攝）

土溝農村美術館以「村是美術館，美術館是村」概念經營，打響名號，土溝請來9位藝術家在村落內創作，舉辦跨年度的展覽「風吹夏夏叫，雨打秋秋臉」，夏、秋季展連袂登場，眾人從田野發想，創作出農村的意象，今天更由作家親自導覽，帶著民眾下鄉感受。

美術館專業經理人阮永翰說，土溝農村美術館邁入第5年，是以農村美術館作為媒合藝術與農村文化的平台，與田園環境結合，發展出農村新美學，包括藝文活動、藝術創作、社區營造紀錄等，都是土溝村落的無價之寶。

年度展覽「風吹夏夏叫，雨打秋秋臉」，分為夏秋兩季，夏季展4位藝術家感受實際環境，描述土溝農村的古今發展。蔡坤霖用塑膠水管搭起象徵土溝庄的「土溝三路」，搭配QR Code記錄農村信仰；李立中的「我只想要回家」，為賽鴿立紀念碑，描寫鴿子的返家本能。彭奕軒用稻田的驅鳥彩帶創作「田地亮片」，；林盈潔為閒置農舍打造透天劇場。

秋季展則有5位藝術家加入，汪紹綱用影像記錄土溝的龍武獅陣；丁柏晏的「牛營」，以快倒塌的老牆為背景，泥塑出水牛；張允菡設計農人的袖套，讓在地農人使用，李承亮則在農村裡建立一座太空站，象徵農事與天時的運作配合；郭俞平在日式宿舍創作「不存在的房間」，追憶在地作家。

農村美術館也推出單車之旅「風吹小土溝」、採集植物的「敲敲小土溝」、在安妮咖啡的「喝喝小土溝」，遊客走踏土溝，更能了解農村之美。

(中時)