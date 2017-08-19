郭雪芙陸節目為搶鏡 當場摔成一團！

郭雪芙與眾星搞笑上演搶鏡橋段，一個不小心摔成一團。(取自優酷網)

郭雪芙。(本報系資料照，粘耿豪攝)

「宅男女神」郭雪芙近來事業重心移往大陸發展，主持節目《火星情報局》為她圈了不少大陸粉絲，日前節目更公開一段重心預告，只見郭雪芙與薛之謙、沈夢辰、劉維4人聯手上演模特兒搶鏡橋段，她賣力過頭，一個不小心當場摔坐地上，相當敬業。

郭雪芙在節目與眾星上演模特兒搶鏡橋段，4人搞笑在鏡頭前搔首弄姿，擺出專業模特POSE，大家越玩越上癮，開始為了搶到最好鏡頭推擠起來，只見最後薛之謙大力一屁股撞過來，讓郭雪芙等人一個站不穩，跌成一團，場面爆笑。

郭雪芙經紀人事後更在微博轉貼這段爆笑預告，透露「雪芙紮紮實實的摔了一屁股，我在後台都看傻了…」。

(中時電子報)