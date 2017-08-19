賊偷走狗造型盆栽 警上門才知是狗骨灰罈

吳姓竊賊見狗造型盆栽可愛，竟順手牽羊，殊不知，這只可愛的盆栽，是失主往生愛犬「阿福」樹葬的骨灰罈盆栽。(劉宥廷翻攝)

65歲吳姓鐵工看到前金區1棟民宅庭園擺設一只狗狗造型的盆栽，相當「卡哇伊（日語「可愛」之意）」，竟順手牽羊偷回家，殊不知，這只可愛的盆栽，是失主往生愛犬「阿福」樹葬的骨灰罈盆栽；警方找上門，吳男雖否認犯案，卻嚇的臉色蒼白，數日後摸黑悄悄送回骨灰罈，遭監視器錄下，被警依竊盜罪送辦。

(中時)