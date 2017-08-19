世大運》運動員宣誓代表 張凱貞放棄美網拚金牌

我國網球好手張凱貞(右)擔任運動員宣誓。(中央社)

「台灣第一次」臺北世大運19日在台北田徑場正式開幕，代表全球141國、8366位參賽運動員「宣誓」的殊榮，交給了上屆光州世大運為我國奪得雙金的「網球精靈」。本屆她為了尋求衛冕、把金牌留在台灣，甚至放棄了下周開打的美網。

「擔任運動員宣誓代表是很大的榮譽，不過我也只是把運動員在競賽當中，原本就會堅持的理念和態度，代表各國參賽運動員說出來而已。」張凱貞謙虛的說。

張凱貞在上月底打完江西公開賽後，就回台備戰世大運迄今。其中為了擔任運動員宣誓代表，備戰的張凱貞也抽空參加開幕式彩排，結果無巧不巧，那天就碰上了全台大停電，原本排定7點半上台宣誓，等到9點才輪到她。

世大運網球賽將於21日點燃戰火，張凱貞19日上午也到新建的台北網球中心適應比賽場地。「場地蠻好打的，表面粗糙，球比較不會不規則滑掉，比賽用球也不會太硬。」張凱貞說，雖然天氣炎熱，但近來訓練已經逐漸適應，她會在自己拿手的單打全力以赴，替台灣爭取好成績。

(中時電子報)