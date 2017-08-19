世大運》中華隊20日出賽預告 棒籃球首役受矚
隨著19日晚間台北世大運的正式開幕，所有比賽項目也在隔天登場，中華隊20日將有棒球、男籃、女足、男排、射箭、擊劍、游泳、韻律體操、跆拳道、舉重、跳水、水球及柔道等13項比賽種類，其中以棒球與男籃最受關注。
中華棒球隊在台北世大運跟南韓、法國、捷克分在預賽A組，20日上午11點開幕戰遭遇法國，場地在天母棒球場，中華隊總教練郭李建夫先前就已預告，將推呂彥青擔任先發投手，期望替中華隊世大運2連霸之路開出紅盤。
先前在瓊斯盃展現強大攻擊力的陳盈駿，將跟中華男籃於20日晚上8點在台北小巨蛋，對上東歐傳統強豪拉脫維亞，儘管面對身材高大的拉脫維亞，中華男籃贏面不高，他們仍希望能在地主球迷面前打出1場精采球賽。
至於首役以3比0輕取阿根廷的中華女足，20日晚上7點30分遭遇強敵美國，地點仍在輔仁大學體育場；中華男排則在20日晚上8點，於台大綜合體育館出戰法國，相信是場硬仗。
除了球類團體項目，中華隊20日在個人項目，將以射箭、跆拳道與韻律體操等項目較有奪牌希望，射箭20日將先進行個人資格賽與第1輪淘汰賽，包含譚雅婷、雷千瑩、魏均珩等去年里約奧運國手都將一一亮相。
20日在桃園市立體育館進行的跆拳道比賽將是個人品勢，中華隊派出陳健詮、林侃諭兩人參賽；中華隊在南港展覽館進行的韻律體操資格賽與成隊決賽，則在下午1點30分登場，想要欣賞力與美演出的球迷別錯過了。
另在淡江大學紹模紀念體育館舉行的舉重，男子56公斤級將有里約奧運國手唐啟中B組出賽，想要欣賞外國帥哥壯碩身材的球迷，可以考慮20日上午10點20分前往新竹縣游泳館，觀看中華隊與法國的水球比賽。
(中時電子報)
文章來源：中時電子報體育專頁
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