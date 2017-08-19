世大運》連打兩屆世大運 張閔勛盼傳承經驗

世大運首戰投捕搭檔呂彥青(右)與張閔勛(左)有信心拿下好彩頭。(周鎮宇攝)

Lamigo桃猿捕手張閔勛，連續兩屆世大運都入選國手，明首戰法國也是先發捕手，身為老大哥，他表示，明天首戰相信大家一定會有壓力，但這並不是壞事，也希望自己能夠傳承經驗。

上屆世大運張閔勛也是陣中主力選手之一，今年要率領小老弟力球在自家衛冕金牌，張閔勛說，這次參加比賽，自己不會想這多，就是複製前年的成績，幫助中華隊贏球。

他也提到，雖然這次多為大一、大二的球員，不過自己也有一些東西可以向學弟們學習，希望能以聊天的方式，跟他們好好聊聊，也可以一起創造美好的回憶。

明張閔勛將擔任先發捕手，將與左投呂彥青搭配，他指出，呂彥青的投球自己很熟悉，控球與球速都很有水準，加上又有左投優勢，雖然對法國實力不清楚，但就是照著平常的搭配，再視現場狀況去做應變。

(中時電子報)