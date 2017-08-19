驚！家屬疑恐怖分子 傳世大運1名外籍教練將原機遣返

台北世大運19日開幕，傳接獲外籍移工通報，疑似有恐怖組織成員以移工身分進入台灣。開幕場地台北田徑場各出入口皆有憲兵荷槍實彈站崗。（黃世麒攝）

外勞生活圈驚傳，昨疑有IS成員入境台灣。台警已接獲情資，一名尚未抵台的世大運外籍跆拳道教練，家屬疑與恐怖分子有關，目前已通知桃機海關，該教練一抵台，就馬上將他留置。

台灣警方與國際警方合作接獲情資，指一名尚未抵台的外籍跆拳道教練在家鄉的家屬，疑似與恐怖分子有關，將以最速件通知國際大學運動總會（FISU）註銷該教練的邀請函、並原機遣返。

據中央社報導，消息來源指出，該外籍教練本身與恐怖分子應無直接關係，但為求慎重，將原機遣返；世大運執行長蘇麗瓊表示，安全勝過一切，同意處置方式。

(中時電子報)