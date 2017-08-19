雲林張派的下一步 老幹新枝齊綻放？

雲林張派老幹新枝立委張麗善（右）、前立委張嘉郡（右二）與張鎔麒（左）的下一步，都備受矚目。（許素惠攝）

立委張麗善雖表態不參選下屆雲林縣長，而前立委張嘉郡與弟弟張鎔麒也暫時隱伏，但雲林張派老幹新枝下一步動向，牽扯著地方政治版圖的重整，備受矚目。

張麗善是國民黨立委雲嘉南地區僅存的一根火苗，現況雖表明不三度扣關雲林百里候寶座，仍被認為是收復藍色失土的希望人選，即便是不分區立委，卻從不放棄基層經營，引人諸多想像，是否真不競逐縣長大位，還在未定之天。

張嘉郡為了博士學位暫淡出政壇，可是，不少人都知道她積極布署參選雲林縣議員，進而角逐副議長之位。她表示，剛通過政大國發所博士候選人考試，正全心投入論文撰寫，未想到選舉，不過確實有許多鄉親勸進她。

張鎔麒在本屆立委選舉臨危受命，代表國民黨出征，對決老將立委蘇治芬，最後只以不到2萬票差距敗陣，因而被視為未來政壇新星，傳他將投入下屆雲林海線立委選局。不過，張嘉郡也說弟弟正創業，無遐想到選舉。

(中時)