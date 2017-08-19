嘉義市二二八紀念碑遷移 重置二二八紀念公園
嘉義市政府因應彌陀路拓寬，原矗立於彌陀路上的二二八紀念碑，遷移至啟明路二二八紀念公園，今天舉行重置典禮，與28年前建碑同一天，市長涂醒哲、監察院長張博雅等人出席。
典禮在台灣基督長老教會嘉義中會吳斯凱牧師、天主教會嘉義教區鍾安住主教共同祝禱聲中，施放象徵和平氣球，最後各界人士上台獻花，表達追思，完成啟用儀式。
涂醒哲表示，二二八事件嘉義市是全國最嚴重的地區之一，1990年時任嘉義市長、現任監察院長張博雅設立台灣第一座二二八紀念碑，難能可貴，二二八事件可以秉持著「溯以恕」的精神，追溯歷史，讓真相大白，寬恕重建家園，讓國家向前邁進。
2014年彌陀路拓寬，原忠義橋至學府路段由20米道路拓寬為50米道路，原矗立於此的二二八紀念碑突出於車道上，市府幾經協商討論，於今年4月將紀念碑遷至東區二二八紀念公園，重置的基地面積約550平方公尺。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。