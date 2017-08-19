嘉義市二二八紀念碑遷移 重置二二八紀念公園

嘉義市二二八紀念碑遷移重置二二八紀念公園。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲、監察院長張博雅獻花致意。（廖素慧攝）

嘉義市政府因應彌陀路拓寬，原矗立於彌陀路上的二二八紀念碑，遷移至啟明路二二八紀念公園，今天舉行重置典禮，與28年前建碑同一天，市長涂醒哲、監察院長張博雅等人出席。

典禮在台灣基督長老教會嘉義中會吳斯凱牧師、天主教會嘉義教區鍾安住主教共同祝禱聲中，施放象徵和平氣球，最後各界人士上台獻花，表達追思，完成啟用儀式。

涂醒哲表示，二二八事件嘉義市是全國最嚴重的地區之一，1990年時任嘉義市長、現任監察院長張博雅設立台灣第一座二二八紀念碑，難能可貴，二二八事件可以秉持著「溯以恕」的精神，追溯歷史，讓真相大白，寬恕重建家園，讓國家向前邁進。

2014年彌陀路拓寬，原忠義橋至學府路段由20米道路拓寬為50米道路，原矗立於此的二二八紀念碑突出於車道上，市府幾經協商討論，於今年4月將紀念碑遷至東區二二八紀念公園，重置的基地面積約550平方公尺。

(中時)