世大運維安 軍方投入千名兵力

世大運開幕式今晚登場，參謀總長李喜明上將19日前往視導國軍執行世大運相關維安任務指揮所，期勉官兵做好各項整備工作，落實特情掌握與應變，以機警嚴警的態度確保各項勤務萬全，圓滿達成此次支援世大運維安反恐重任。 國防部表示，國軍投入千名兵力維安。

在相關聯參主管陪同下，李喜明下午先後前往國防部聯合作戰指揮中心、第三作戰區后山營區、憲兵與後備指揮部等執行世大運維安反恐任務之各級指揮所，聽取任務簡報，了解部隊執行任務指管通聯，以及兵力運用等內容。

重大運動賽事由於人潮聚集，容易成為恐怖分子襲擊目標，為求世大運安全舉辦，警政署每天將動用4700名警力執行警衛安全維護，同時動員警大、警專學生2100名支援。

國防部發言人陳中吉表示，國軍也將投入千餘名官兵支援世大運維安任務。

(中時)