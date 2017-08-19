阿婆的粄 帶你走進客家老記憶
台3線駐地工作站即日起到31日，每周三至日下午1至5時舉辦「看見客家-阿婆的粄」影像及文物特展，今(19)日舉辦開幕儀式，邀請作粄經驗超過50年的阿婆們，教大家現場製粄，並娓娓道來從前的故事，讓民眾吃粄憶當年。
客家話有句諺語說「一塊粄，抵三碗飯」，在過去物質缺乏、農業勞動的時代，吃米食較有飽足感及充沛體力。新竹縣縣長邱鏡淳表示，客家人順應節氣物產，在不同的節慶，利用在來米、蓬萊米、糯米做出各種風味的粄，粄也是客家婦女為外出勞動的家人所準備的最佳點心。
「看見客家-阿婆的粄」活動邀請到台三線上關西鎮、橫山鄉、竹東鎮8名客庄阿婆：關西市場紅粄蔡葉純妹、太和宮菜頭粄杜義妹、關西傳福行漉湯匙古秀勤、橫山鄉新庄子菜包張黃大妹、橫山國小水粄范丹純、田寮粄圓林秋凡、竹東鎮公賣局前假柿粄官姜月蟾、中央市場米篩目阿公阿婆徐榮岳、蔡甜妹，分享作粄生活，歡迎民眾前來觀賞。
縣府文化局長張宜真表示，客家婦女早期受傳統的社會規範束縛，除了負擔家裡大大小小的工作外，同時也必須在田裡從事大量的勞動工作，做個「家頭教尾」、「灶頭鍋尾」、「針頭線尾」、「田頭地尾」的標準典型客家好媳婦。透過「阿婆的粄」展覽，讓大家認識順應自然節氣的各式粄食文化外，同時希望大家看到客家女性的堅韌精神。
除了今(19)日的展覽茶會，8月26日將舉辦「作粄接力賽」帶領民眾認識作粄流程，體驗客家作粄阿婆的辛苦與可貴，詳情請至新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」(www.facebook.com/hchcc.gov) 查詢。
(中時)
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