世大運開幕 反年改團體與警方推擠

反年改團體與警方推擠。（圖／季志翔攝）

台北世大運19日開幕，民眾在臉上貼國旗，進場為中華隊加油。（黄世麒攝）

台北世大運19日開幕，民眾自製國旗帽，披上大國旗，穿著印有台灣英文字樣的上衣，進場為中華隊加油。（黃世麒攝）

台北世大運19日開幕，民眾帶著國旗進場，為中華隊加油。（黃世麒攝）

台北世大運19日開幕，民眾帶著國旗及印有國旗符號的道具，進場為中華隊加油。（黃世麒攝）

觀眾在臉上貼上貼紙，展現熱情支持。（陳信翰攝）

包括軍公教聯盟黨等反年改團體19日前往台北世大運開幕會場外，抗議蔡英文政府一系列的改革方案與政策，抗議團體特別準備中英文並陳的抗議標語，讓外國媒體也能了解他們的訴求。（黃世麒攝）

台北世大運19日開幕，各種政治團體也抓緊機會，在場外訴求其政治主張。獨派團體在選手下車處發送台灣國旗幟，不少選手以為是印有台灣地圖的紀念品，紛紛上前索取。（黃世麒攝）

反年改團體在八德路與敦化南路口與不同立場的年輕人狹路相逢，一言不合，反年改團體按汽笛喇叭，女生面露痛苦表情。（季志翔攝）

新北市警局出動警犬隊到場維安，確保開幕儀式順利進行。（黃世麒攝）

開幕場地台北田徑場各出入口皆有憲兵荷槍實彈站崗。（黃世麒攝）

世大運於今（19）日晚上開幕，從下午4點起就陸續有抗議團體在會場周邊進行抗議遊行。晚間7點開幕式前，蔡英文總統的車隊要進入體育場，反年改團體在八德路與敦化南路口與警方發生推擠。

包括軍公教聯盟黨等反年改團體19日前往台北世大運開幕會場外，抗議蔡英文政府一系列的改革方案與政策，抗議團體特別準備中英文並陳的抗議標語，讓外國媒體也能了解他們的訴求。

獨派團體則選在選手下車處發送台灣國旗幟，不少選手以為是印有台灣地圖的紀念品，紛紛上前索取。

另外，傳接獲外籍移工通報，指出經常接觸的外籍移工生活圈中，疑似有恐怖組織成員以移工身份進入台灣，但並不確定是否真的為「伊斯蘭國」IS成員。

(中時)