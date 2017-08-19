世大運開幕 反年改團體與警方推擠
世大運於今（19）日晚上開幕，從下午4點起就陸續有抗議團體在會場周邊進行抗議遊行。晚間7點開幕式前，蔡英文總統的車隊要進入體育場，反年改團體在八德路與敦化南路口與警方發生推擠。
包括軍公教聯盟黨等反年改團體19日前往台北世大運開幕會場外，抗議蔡英文政府一系列的改革方案與政策，抗議團體特別準備中英文並陳的抗議標語，讓外國媒體也能了解他們的訴求。
獨派團體則選在選手下車處發送台灣國旗幟，不少選手以為是印有台灣地圖的紀念品，紛紛上前索取。
另外，傳接獲外籍移工通報，指出經常接觸的外籍移工生活圈中，疑似有恐怖組織成員以移工身份進入台灣，但並不確定是否真的為「伊斯蘭國」IS成員。
(中時)
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