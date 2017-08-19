飛躍的羚羊領旗 臺北世大運開幕

台北田徑場於晚間7時展開世大運開幕典禮。（李弘斌攝）

台灣有史以來最大國際體育盛事－2017臺北世界大學運動會，19日晚間7時於台北田徑場正式揭開序幕，一開始由首位替台灣奪牌的女性運動員、「飛躍的羚羊」紀政，帶領老中青三代獲獎運動員，擔任中華臺北會旗的護旗手，完成升旗典禮，也展開141國的「運動員入場」儀式。

本屆世大運共有8366名運動員參賽，19日開幕典禮約有7700名選手參與，現場19000張門票則早已銷售一空，用熱情迎接各國參賽選手。派出557人史上最大參賽陣仗的中華代表團，則以地主之姿壓軸出場。

在各國運動員進場後，開幕典禮序曲以「活力島嶼」為主軸，詮釋「島嶼生成」、「生命禮讚」與「繽紛島嶼」等動人篇章。

(中時電子報)