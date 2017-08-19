與恐怖分子有關 世大運1外籍教練遭原機遣返

世大運今天開幕，北市警方日前接獲情資，指稱1名外籍跆拳道教練，被家屬檢舉和恐怖分子有接觸、關連，因此抵達桃園機場後遭移民署留置，最後註銷該名教練的邀請函，不得入台原機遣返。

據指出，沒有明確證據顯示該名教練涉及恐怖組織，但北市警方為求慎重，還是建議不讓對方入台，世大運主辦單位最後也決定註銷其資格，北市警方將在稍晚對相關事件進一步說明。

(中時)