精彩不亞於世大運 坐著拔河與打排球
坐著打排球與拔河?係金耶！雲林縣復健青年協進會今日舉行身心障運動會，有別於一般運動競技，特別設計出適合身心障友的項目，雲林縣長李進勇觀賽，深受選手運動精神感動，強調每位選手都是第一名。
台北世大運甫開幕，這場地方的身心障運動賽精彩程度，不亞於世大運。地方民代及各社福團體理事長等均到場為選手加油打氣，李擔任裁判長，讓300多位選手大受鼓舞。
復健青年協進會的圓夢三太子舞隊揭開序幕，高亢的音樂震撼選手心靈，家屬看到自己的孩子堅強克服肢體不便在場上比賽，不禁紅了眼眶，感謝有一個屬於他們的運動會讓孩子參與，體驗運動員想要贏得榮耀的心情。
競賽包括室內運動羽球、籃球與健力比賽，以及團體賽「坐地排球」及「坐姿拔河」等項目，雖然肢體不方便，每位選手都卯足勁拚搏，展現硬頸的運動家精神。
李進勇表示，身心障礙運動會賽事具困難度及可看度，尤其看到身障朋友克服肢體障礙，不向命運低頭，其堅強意志力、生命旺盛力的精神很偉大，值得社會大眾給身障朋友鼓勵與喝采。
復健青年協進會李振銘理事長表示，障礙無法禁錮我們的靈魂，身障者參與運動不僅能增強體能，更能學習發揮團體合作的精神。
(中時)
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