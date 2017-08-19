上山打老虎遭譏10年 周錫瑋：安定民心沒錯

2007年新北市林口傳出山林裡出現虎蹤，時任縣長周錫瑋帶領人員上山打虎無功而返被譏為「武松」，周錫瑋19日回到林口開畫展時對此表示，「當縣長不想辦法來打老虎，那還當什麼縣長？」覺得自己做得沒錯。

前台北縣長周錫瑋畫展列車今開到林口，周錫瑋回憶，上山打老虎被笑這麼多年，當年林口山區傳出有老虎，能讓民心安定、安全，就算被拿出來當笑話，他仍覺得自己做得沒錯。

被問到是否爭取參選新北市長，周錫瑋說，有什麼想法、做法，其表現的方式和作為，不太局限，順其自然、水到渠成比較重要；是否被吳敦義徵詢，周說，「不回答這問題」，每一次回答都會有想像力豐富的解讀，服務這麼多年，照自己的理念、自己的方式去做，彼此互相尊重。

(中時)