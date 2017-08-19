世大運》陳明軒成老大哥 直呼不習慣
效力富邦悍將的陳明軒，今年也入選世大運代表隊，將在中華隊預賽第二戰扛下先發，迎戰捷克，投入職棒後的首場國際賽，陳明軒說，還是會緊張，因為是在自己家裡打球。
陳明軒曾在U21世界盃時，也與截克交過手，當時主投7局僅失1分，他表示，已經看過他們的情蒐影片，感覺有幾位打者還不錯，可能需要用142~145公里的速球，內、外角搭配，最重要是要修正自己的控球問題，寧可讓他們打，也不要投保送失分。
這次成為老大哥，陳明軒直呼超不習慣，他也提到：「學弟們感覺都太見外了，還說要幫我收衣服，自己第一次成為國家隊的老大哥，好不適應，也有提醒學弟們，不要管對手是誰，好好展現贏球企圖心就好。」
而再次披上國家隊戰袍，陳明軒回應，這次跟之前的國際賽相比反而比較緊張，畢竟不像在國外，沒有人認識自己，不過跟中職相比，反而壓力沒有這麼大。
能再次與大學時期的總教練郭李建夫一同打拚，陳明軒坦言，進職棒自己感覺少了些什麼，狀況不像以前這麼好，有跟他勉勵，進職棒至少需要1年半到2年，才能進入狀況，要他好好學習。
(中時電子報)
關鍵字：陳明軒
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