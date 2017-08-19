廣告狂插猛送 華視轉播世大運被譙翻

2017世大運開幕19日在台北田徑場開幕，多國代表隊因故沒有參加開幕典禮，僅剩舉旗手繞場。（陳信翰攝）

網友不滿華視網路直播世大運廣告多，留言開罵。(取自YouTube)

2017年台北世大運開幕典禮，今(19日)晚間在台北田徑場準時揭幕，無法前往現場觀看的觀眾不僅能透過電視收看，緯來、華視與公視還提供網路直播讓觀眾一起共襄盛舉。不過華視網路直播卻因為廣告插播太頻繁，被網友痛批「世大運變廣告大運」。

華視網路轉播世大運，卻因為瘋狂插播廣告引來網友不滿，在直播旁的留言板開譙「華視明天等著被罵翻吧」、「到底廣告幾次」、「華視有沒有禮貌」、「廣告那麼久？還重複？」、「播三分，廣告十分喔」、「廣告比運動員還多」，紛紛呼籲轉台看公視的網路直播。

至於為何運動員進場只剩旗手入場？主持人剛剛就說，因為世大運門口有反年改抗議團體阻擋，導致選手無法順利入場，目前警方正在處理中。

(中時電子報)