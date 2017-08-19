林智勝何時歸隊？他說：至少2周

因傷下2軍的林智勝，不確定本季結束前能否復出，若傷癒至少要再2周才能歸隊出賽。(資料照 鄭任南)

中信兄弟最近打擊熄火，不禁讓人想問，因傷下2軍的「大師兄」林智勝何時才能歸隊？他表示，至今還無法預估，但至少還要2周。

林智勝因腹部輕微拉傷曾休息幾天，好了之後投入比賽，後來又因揮棒過猛造成二度傷害，被迫下放2軍養傷。

他現在隨隊治療與復健，不過無法守備與打擊，他評估表示，真的不知道還要多少才會好，但至少要2周，不過一定要等傷勢全好才會出賽，本季是否提前報銷自己也不知道。

(中時電子報)