Gogoro「鑽入」前方轎車底下成疊羅漢

Gogoro電動車遭撞後「鑽入」前方轎車底下，形成疊羅漢。(蔡依珍翻攝)

Gogoro電動車遭撞後「鑽入」前方轎車底下，形成疊羅漢。(蔡依珍翻攝)

Gogoro電動車遭撞後「鑽入」前方轎車底下，形成疊羅漢。(蔡依珍翻攝)

Gogoro電動車遭撞後「鑽入」前方轎車底下，形成疊羅漢。(蔡依珍翻攝)

52 歲張姓男子今上午近9點騎著Gogoro電動車載46歲林姓妻子，行經蘆竹區仁愛路和南山路口時，遭後方陳姓駕駛撞上，夫妻倒地受傷、Gogoro則繼續往前滑行，竟不偏不倚「鑽入」前方轎車底下，形成疊羅漢，路人見狀拍下放上網。

警消獲報趕至，所幸張姓夫妻僅頭、腳擦挫傷，意識清楚且未受困，立即清洗傷口、包紮止血後送往敏盛醫院，撞人的陳姓男子沒有酒精反應，自承精神不濟，肇事原因仍待警方釐清。

(中時)