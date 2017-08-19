反年改團體與警爆發推擠衝突 運動員無法入場

反年改團體與警方衝突。（圖／季志翔攝）

反年改團體在小巨蛋南側入口處與警方爆發推擠衝突。(林郁平攝)

反年改團體19日晚間衝到小巨蛋與台北田徑場間的廣場，一度阻斷各國選手進場路線。(黃世麒攝)

被影響的各國選手隔著窗向外頭的抗議團體揮手。(黃世麒攝)

世大運晚上7點開幕，反年改團體約300人持「蔡英文下台」等布條，在小巨蛋南側入口處與警方爆發推擠衝突，抗議者試圖闖過柵欄進入，場面相當混亂，導致原本在小巨蛋內部休息、準備從南入口進場的各國選手無法入場，讓入場儀式僅見各參賽國國旗，後方無選手的窘況，警方現在已趕緊增員前往排除狀況。

各國代表隊入場橋段，原本應該是各國國旗與選手一起入場，但國名A、B開頭的隊伍入場後，從C開頭起的國家卻都沒有選手入場。記者致電世大運發言人楊景棠，他簡短表示反年金改革抗議團體將選手入口堵住，所以選手無法入場，接著就說要先處理狀況，稍後再說明。

(中時電子報)