田埂餵母乳手插秧重現古味
雲林縣環保局與水林黃金蝙蝠館舉辦手工插秧，今日在水林鄉彎西村登場，以秀明農法低密度播種，未來也不用藥不施化肥，吸引來自全國上百人攜家帶眷體驗插秧樂，孩子個個都成了泥娃娃，逗樂大家。
用古人方法播種，在田埂上也看到古早農村的溫馨景象，來自彰化的林媽媽抱著2歲大女兒餵母奶，形成幅美麗的農村樂圖，扣動人心。
縣環保局長林長造表示，以「食農教育及生態保育」為主軸的活動，讓大家走出舒適圈，深入農稻田體驗插秧，學習珍惜資源，傳遞愛惜食物觀念，鼓勵民眾用實際行動守護土地。
(中時)
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