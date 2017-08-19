世大運》陳抗打不倒 各國選手一起入場大團結

中華代表團在臺北世大運壓軸入場，掀起全場最高潮。（李弘斌攝）

臺北世大運開幕運動員入場遭陳抗團體打斷，最後各國代表與中華代表團一起進入台北田徑場。（李弘斌攝）

中華代表團在排除障礙後，順利進入台北田徑場。(李弘斌攝)

中華代表團在陳抗排除後，快步進入台北田徑場。（李弘斌攝）

2017台北世大運開幕典禮大出包，由於陳抗團體在田徑場前阻擋、並傳出放置煙霧彈，並與警方對峙，導致將近50分鐘、近100多個參賽代表團僅國旗進場。不過意外造成另一幕大團結景致，趕在原本該是中華代表團壓軸的時候，所有原本沒趕上的各國選手，一起進入開幕式會場，場面令人感動。

由於陳抗團體突破至田徑場正大門位置，與警方與陳抗民眾對峙，大會僅讓同仁排成人牆讓𡒊牌人員先進場，選手仍在小巨蛋，自智利之後，100多個參賽代表團無法進場。

世大運發言人楊景棠簡短表示，年金改革陳抗團體在小巨蛋周遭陳抗，將選手入口堵住，選手各代表團長希望排除後再行出場，現在已經繼續文化儀典進行。

世大運開幕典禮選手進場。(李弘斌攝)

本次世大運的開幕典禮，運動員被規劃在台北小巨蛋待命，但陳抗人士突破到台北田徑場大門口，堵住小巨蛋往田徑場的廣場。所幸在現場警力排除陳抗人士後，壓軸的中華代表團成員已經率先進入田徑場，隨後包括先前受阻的加拿大等國代表團，也陸續進入。

(中時電子報)