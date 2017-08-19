埔里紙鎮小旅行　慢活五感新體驗

埔里紙鎮小旅行，帶領著遊客暢遊埔里各個私房景點。（廖肇祥攝）

埔里紙鎮小旅行，自行餐車帶著點心，提供地方特產讓遊客品嚐。（廖肇祥攝）

埔里紙鎮小旅行，帶領著遊客玩紙陀螺，讓遊客發現紙「立體」化的樣貌。（廖肇祥攝）

埔里紙鎮小旅行，帶領著遊客暢遊埔里私房景點「黑森林」。（廖肇祥攝）

在田邊小路大樹下品嚐「夭受甜」的甘蔗，再來一次紙捲DIY體驗，自行餐車就跟著遊程隊伍，埔里飲食與紙文化，就在「食Ｘ紙」小旅行中發揮的淋漓盡致，帶給來埔里的遊客一次難忘的五感體驗。

問起遊客對埔里的印象是什麼？或許特色太多，讓人一時半刻無法回答。但其實數十年前埔里的紙產業曾經盛極一時，雖然隨著書畫人口減少，榮景不再，紙廠僅存個位數，卻是各具特色，而埔里的百香果產量也佔了全國7成，地產基金埔里紙鎮計畫，便想將這些特色透過自行車載具串裡起來。

埔里鎮紙創意產業整合行銷計畫與順騎自然腳踏車租賃合作，全程有一台餐車隨行，遊客騎單車徜徉在埔里東南半鎮黑森林及演習林，透過導覽解說，邊騎邊認識埔里歷史與文化，品嚐埔里在地特產百香果、甘蔗及阿薩姆紅茶。雖然只有短短數小時，卻是一趟五感體驗的小旅行。

來自台北的黃清榮夫婦帶著兩個小孩來參加，在大太陽下騎單車汗如雨下，但只看過餐桌上的秋葵（花），卻從來沒看過秋葵長在樹上的樣子，夫婦倆興奮得拿起手機猛拍照，表示不虛此行。

除了沿途品嚐在地好滋味，中餐的餐盒也別出心裁，菜色多樣且配色豐富，而餐盒外盒上綁著埔里手工紙腰帶，餐墊也特別選用特色紙，每個遊客拿到餐盒露出驚喜的表情，「便當怎麼那麼豐富又有特色」？這些都是來埔里參加餐車旅行遊客所獨享。

遊程最後設計一個紙陀螺的小遊戲，來參加遊程小朋友比誰的陀螺轉得久，就可優先選擇後進行的紙捲DIY，雖然只是一個小遊戲，也讓小朋友知道紙在生活上的運用如此廣泛！小旅行最後來到造紙龍手創館讓遊客做紙捲DIY，遊客拿到材料包後，照著說明單即能完成每個紙捲公仔，帶回家當紀念，還有桌上名片夾的功能。

(中時)