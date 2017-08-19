世大運入場未見各國選手 網友不滿擠爆柯P臉書

台北世大運19日晚間在台北田徑場正式開幕，各國代表團隨著唱名陸續進場，但也有部分國家代表團未現身，日本代表團也沒有出現。（中央社）

世大運今晚開幕典禮，各國代表隊入場橋段，原本應該是各國國旗與選手一起入場，但國名A、B開頭的隊伍入場後，從C開頭起的國家疑似受到場外抗議影響，全都沒有選手入場，只有各國國旗進場。網友擠爆台北市長柯文哲臉書發洩不滿，痛批丟臉丟到國外，還酸是在認識各國國旗嗎？

世大運發言人楊景棠受訪表示，因反年金改革抗議團體將選手入口堵住，所以選手無法入場，接著就說要先處理狀況，稍後再說明。

網友在柯文哲臉書表示， 拜託那些抗議的人可否不要這麼丟臉！抗議要看時間，台北難得有如此盛大的運動賽事，情何以堪，運動員不能入場的開幕有什麼意義！還有人說：「運動進場怎麼都沒人？？？」「為什麼從C開頭的國家開始都只有舉旗手進場？」「我剛看到一半後面就沒運動員，爬文發現據說軍公教抗議把隊伍截斷了otz，選手才走到一半，啊啊啊啊啊後面只好舉旗了T_T」「為啥C之後都沒選手進場，主辦單位怎麼聯絡的，扯耶...。」

(中時)