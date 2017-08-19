鬼月到 高市仁武社區以歌舞取代燒金紙祈求平安
農曆7月將到，民間對鬼月禁忌多，仁武區仁慈里與方舟就業服務協會19日一起合辦祝福平安晚會，由身心障礙團體繞街祈求，上百位里民在會場歡唱，希望透過喜樂跳舞歌唱代替燒金紙傳達平安，讓民眾了解「鬼月不可怕」。
仁慈里里長洪月琴說，農曆7月民間認為鬼門開，不少民眾會減少出門時間，因鬼月禁忌不敢晚上晾衣服，尤其不敢到海邊或有水的地方，路上有人叫也不敢回頭，更會在家門口燒金紙祭拜好兄弟。
洪月琴為了讓居民不受鬼月禁忌影響，今天邀請里民一起歌唱跳舞，並邀請仁慈烏克麗麗彈唱班及身障團體自強創業協會雅音樂團、方舟協會歌舞團，與活力原民宣聖樂團的布農族歌謠、麗惠舞群綜藝秀等傳唱平安、喜樂，以歡樂歌舞方式迎接鬼月。
方舟就業服務協會則安排身心障礙團體扮演可愛天使傳福音，高舉「平安」、「如意」等告示牌，沿街遊行向社區及路人祈福傳送平安。
現場除各樣表演外，更提供闖關遊戲、倡導愛地球，不燒金紙，改以歡愉氣氛趕走鬼月的不安與害怕。最後由牧師傳達趕鬼啟示，就是不在門口供食物給鬼吃和燒紙錢，避免自己住在家裡，還會害怕鬼到家門前來。
(中時)
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