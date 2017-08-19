阻世大運選手入場 顏姓男子毆警被逮

世大運發生選手無法進場的混亂場面，據了解，反年改退警協會200多人在選手準備進場時，晚間7時20分由敦化北路西側，穿越敦化北路衝往小巨蛋車輛出入口北側坡道，其中1名顏姓男子被劉姓巡佐阻攔時，動手攻擊對方，造成劉右眼紅腫，顏當場遭逮捕制服。

劉隨後被送往醫院治療，顏則被警方管束中，警方隨後持續阻止抗議民眾，混亂持續到8時才未再擴大。

(中時)