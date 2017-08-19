詐騙老梗還是有人上當 警逮17歲車手幫被害人保住老本
60歲陳姓男子接獲詐騙集團來電，表示檢察官說要監管帳戶現金，通知詐欺集團車手前往取款，17歲葉姓車手欲前往路竹區大社路假冒檢察官身分向被害人收取時，遭埋伏警方當場逮獲，幫陳男保住老本。
高市湖內警分局表示，於8月17日配合刑事局電信警察偵二隊獲報詐欺情資，發現詐欺集團車手葉嫌欲向被害人收取監管帳戶現金新臺幣30萬元，警方前往現場蒐證埋伏，當詐欺車手葉嫌與被害人接洽，交付現金之際，警方立即上前飛奔過街逮捕葉嫌，葉嫌見警拔腿就跑，警方見狀一把抱住葉嫌，最後將他奮力壓制在地上逮捕。
陳姓被害人在旁撞見驚嚇不已，警方上前關心時，被害人仍口中唸唸有詞說:「檢察官說要監管我的現金，我才會沒事…」警方現場安撫陳民，並告知陳民不用害怕，這都是詐欺集團車手欲詐騙現金，警方在現場逮捕葉嫌後，陳男得知是詐騙集團要來騙取現金，直呼幸虧警方趕至現場逮捕嫌犯，幫他保住老本。
(中時)
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