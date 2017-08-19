杜汶澤住院主因曝光 老婆氣到要裝監視器
45歲港星杜汶澤日前突曬出住院照，引來好友張柏芝關心「刀再鋒利都會生鏽」，要他多注意身體健康，今(19日)杜汶澤老婆田蕊妮受訪，首度吐露丈夫是因為飲酒過量導致胃出血送醫急救，讓田蕊妮超氣，醫生下令杜汶澤2周內不能再碰酒精，田蕊妮有意將酒櫃上鎖，甚至打算在家裡裝監視器全面盯住杜汶澤。
據《on.cc東網》報導，田蕊妮今出席電視劇《超時空男臣》活動時，問杜汶澤目前狀況如何，她感謝大家關心，「（杜汶澤）之前喝太多酒，胃有點出血」，並透露老公已出院回家休養，目前一切OK，醫生建議他這兩周都不能再貪杯，田蕊妮笑說：「如果是我，絕對不只禁他兩周」。
田蕊妮雖氣杜汶澤喝酒喝到送醫，卻沒打算下令叫老公禁酒，理性說：「太極端也不好」，未來半個月內田蕊妮打算上鎖酒櫃，不讓尪有任何碰到酒瓶機會，而問田蕊妮是否會自己貼身盯著老公？她笑說：「不會吧？監視他哪有比工作重要，他都已經是成年人了，裝監視器比較有可能啦！」
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
關鍵字：杜汶澤
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