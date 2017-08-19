反年改鬧場世大運開幕 北市府譴責

世大運今晚開幕，各國選手入場橋段因反年改團體受到影響，無法一一入場，直到最後才全部一起入場。台北市政府發言人劉奕霆晚間表示，針對2017世大運開幕表演，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，造成選手恐慌影響節目演出，台北市政府予以嚴厲譴責及表達最深不滿。

劉奕霆表示，世大運是台灣的大事，是國家的喜事，反年改陳情團體蓄意擾亂開幕演出，除已嚴重違法，其主張已喪失正當性，更是貽笑國際，我們給予最嚴厲的譴責。

(中時)