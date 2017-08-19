世大運》運動員團結入場 感動近2萬觀眾

世大運開幕典禮受到陳抗影響運動員進場儀式，最後所有選手一起團結進場，讓台北田徑場為之瘋狂。（李弘斌攝）

葡萄牙代表團選手仿效去年歐洲盃足賽冰島隊的加油方式，與場邊觀眾互動。（李弘斌攝）

中華代表團在臺北世大運壓軸入場，掀起全場高潮。（李弘斌攝）

由於反年改陳抗團體的干擾，臺北世大運的開幕典禮從智利以後，司儀介紹入場國家都沒有運動員步入場內，但選手們最終以大團結克服了這一刻，當司儀高喊「中華台北代表團入場」時，原本無法入場的各國選手一同進場，台北田徑場近2萬名觀眾歡聲雷動，瘋狂喝采與場內運動員雀躍揮手呼應，場面令人感動。

國際大型運動會的運動員入場，原本應該是一一唱名，這下子全部都不分彼此，台北田徑場的觀眾們也打開手機的LED燈，瘋狂揮舞為好不容易入場的各國運動員喝彩。

而晚間6時半就在台北田徑場就位的典禮人員，原本因為等不到選手過來，一度有些失落。擔任本次裁判宣誓代表的前女足國腳藍美芬說：「結果突然間一堆選手湧進來，有感動到！每個人都自發性的拿起手機，想把這一幕拍下來！」

世大運開幕典禮規畫各國選手於小巨蛋待命，卻一度被陳抗團體阻斷動線。直到警方排除障礙，中華代表團先突圍殺入田徑場，接著各國選手也一一進入，沒有人願意錯過屬於全體運動員的這一刻，以更溫馨的方式完成了入場儀式。

(中時電子報)