世大運》運動員團結入場 感動近2萬觀眾
由於反年改陳抗團體的干擾，臺北世大運的開幕典禮從智利以後，司儀介紹入場國家都沒有運動員步入場內，但選手們最終以大團結克服了這一刻，當司儀高喊「中華台北代表團入場」時，原本無法入場的各國選手一同進場，台北田徑場近2萬名觀眾歡聲雷動，瘋狂喝采與場內運動員雀躍揮手呼應，場面令人感動。
國際大型運動會的運動員入場，原本應該是一一唱名，這下子全部都不分彼此，台北田徑場的觀眾們也打開手機的LED燈，瘋狂揮舞為好不容易入場的各國運動員喝彩。
而晚間6時半就在台北田徑場就位的典禮人員，原本因為等不到選手過來，一度有些失落。擔任本次裁判宣誓代表的前女足國腳藍美芬說：「結果突然間一堆選手湧進來，有感動到！每個人都自發性的拿起手機，想把這一幕拍下來！」
世大運開幕典禮規畫各國選手於小巨蛋待命，卻一度被陳抗團體阻斷動線。直到警方排除障礙，中華代表團先突圍殺入田徑場，接著各國選手也一一進入，沒有人願意錯過屬於全體運動員的這一刻，以更溫馨的方式完成了入場儀式。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。