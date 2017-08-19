反年改阻世大運選手進場 綠委批：台灣之恥

世大運開幕式今晚登場，反年改團體卻阻擋選手入口，以致運動員無法進場，會場只剩舉旗手，場面尷尬。民進黨立委在臉書直批反年改團體「丟人現眼」、「台灣之恥」。

舉國矚目世大運開幕式，卻遭反年改團體鬧場，儼然成為國際大笑話。民進黨立委段宜康就說，「運動員進場，沒有運動員。這些人（指反年改人士）為了能拿到錢，什麼都可以賣。」

民進黨立委鄭運鵬也說下重話，「國家竟然還要繼續支付世大運開幕現場這些丟人現眼的反年改人士。」；現場反年改的人，「你們是台灣之恥。」

民進黨立委林靜儀則表示，各國運動選手多年的努力、多少工作人員的付出，竟然在開幕式被鬧場搞到運動員無法入場，「丟臉！」

林靜儀也反問，自己退休金變少，一年少出國玩一次就要搞爛國家嗎？讓全世界笑話中華台北很好玩嗎？

(中時)