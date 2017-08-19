反年改擋入場 簡懿佳難過寫下：世大運被台灣人搞砸了
台北世大運今(19日)晚準時揭開序幕，卻因為反年改團體硬生生鬧場，導致選手無法入場，挨轟丟臉丟到國外去！曾任緯來體育主播的簡懿佳，也在臉書上難過寫下「台北世大運的一開始，被台灣人搞砸了！」
世大運驚傳因反年改團體阻擋，導致選手無法順利入場，讓前主播簡懿佳相當感嘆，在臉書寫下：「每個運動員努力這麼久，就是希望能參加國際賽事，很多人可能是第一次參加，開幕對他們來說，也是種榮耀感，看看他們進場時，多麼喜悅的神情，享受大家的歡呼，結果卻被毀了，台北世大運的一開始，被台灣人搞砸了！把舞台還給優秀運動員吧！」
雖然世大運剛開場就生插曲，然而中華隊就機智帶領各國選手入場，全場尖叫聲快掀翻屋頂，讓螢幕前的觀眾也相當感動，順利化解危機。
(中時電子報)
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