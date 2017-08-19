日媒：美日戰機在釣魚台周邊聯合訓練 意在制約中國

據日本共同社19日報導，美國太平洋空軍近日發布消息稱，美國空軍2架B-1戰略轟炸機與日本航空自衛隊F-15戰鬥機，於15日在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）周邊上空實施了聯合訓練。8月以來，中國海警船多次駛入釣魚台周邊海域，日美此舉或意在制約中國，必將引發主張對釣魚台擁有主權的中國的反對。

日美此前曾在九州地區周邊空域實施過聯合訓練，但據悉此次是首次明確在釣魚台周邊進行了訓練。B-1轟炸機是從關島的安德森空軍基地飛來。

太平洋空軍強調此次訓練的意義稱，「為維護亞太地區的和平與穩定，彰顯了與同盟國共享的團結與決心」。

日美關係消息人士透露，訓練基於「日美防衛合作指針」，目的是對外展示美軍的威懾力與日美合作。在去年9月北韓實施核試驗以及今年7月試射洲際彈道導彈（ICBM）後，作為對抗措施，日本空自F-15及F-2戰鬥機在九州地區周邊空域與B-1進行了聯合訓練。

本月17日在華盛頓舉行的「日美安全保障磋商委員會」（2+2）會議中，再次確認釣魚台是《日美安保條約》第五條的適用對象。在基於合作指針的警戒監視及訓練等領域，雙方明確表示「探求新的擴大的行動」。

(中時)