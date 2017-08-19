反年改在世大運陳抗 府：總統譴責要求調查

年改陳抗搞砸世大運開幕式，總統府發言人林鶴明表示，2017世大運開幕表演，反年改陳情團體暴力阻擋各國選手入場，造成選手因安全受到威脅，影響開幕活動進行，總統府予以嚴厲譴責並要求相關單位調查，嚴懲暴徒。

林鶴明指出，總統表示，FIsu主席剛剛也了解情形，並向總統表達先讓旗子進場走完後，讓所有選手一同入場。

林鶴明表示，世大運是國際的大事，是台灣的喜事，相關團體假反年改爲由蓄意滋擾國際活動進行，威脅國人、選手安全，除已嚴重違法，更傷害台灣國家形象，給予最嚴厲的譴責。

(中時)