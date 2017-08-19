大陸世大運隊傍晚抵台 不參加開幕式
2017台北世界大學運動會19日晚間舉行開幕典禮，蔡英文總統晚間出席世大運開幕典禮，並以「中華民國總統」身分宣布世大運正式開始，但不致詞，因涉及主權爭議，大陸隊確定不參加開幕式，而大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場。
來自上海的大陸世大運團25人與來自北京的大陸世大運團77人分別搭乘中國東方航空與中國國際航空班機在19日晚間先後抵台，媒體詢問是否要前去參加世大運開幕式？團員們笑著回答「不清楚」或「不知道」，領隊的大陸隊官員也不願表示意見。二團人員在提領完行李後，才集合在一起步出桃園機場。
桃園機場第二航廈內統派團體動員了上百人前來接機歡迎大陸世大運隊，在一陣陣的歡呼聲與加油聲中，大陸世大運團由世大運接待員引領上車離去。
(中時)
關鍵字：世大運
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。