大陸世大運隊傍晚抵台　不參加開幕式

大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場，確定不會去參加世大運開幕式。（陳麒全攝）

大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場，確定不會去參加世大運開幕式。（陳麒全攝）

大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場，確定不會去參加世大運開幕式。（陳麒全攝）

大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場，確定不會去參加世大運開幕式。（陳麒全攝）

大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場，確定不會去參加世大運開幕式。（陳麒全攝）

2017台北世界大學運動會19日晚間舉行開幕典禮，蔡英文總統晚間出席世大運開幕典禮，並以「中華民國總統」身分宣布世大運正式開始，但不致詞，因涉及主權爭議，大陸隊確定不參加開幕式，而大陸世大運團102人在19日傍晚才抵達桃園機場。

來自上海的大陸世大運團25人與來自北京的大陸世大運團77人分別搭乘中國東方航空與中國國際航空班機在19日晚間先後抵台，媒體詢問是否要前去參加世大運開幕式？團員們笑著回答「不清楚」或「不知道」，領隊的大陸隊官員也不願表示意見。二團人員在提領完行李後，才集合在一起步出桃園機場。

桃園機場第二航廈內統派團體動員了上百人前來接機歡迎大陸世大運隊，在一陣陣的歡呼聲與加油聲中，大陸世大運團由世大運接待員引領上車離去。

(中時)