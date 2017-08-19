世大運反年改陳抗 政院：嚴厲譴責

行政院發言人徐國勇今(19)日表示，針對2017世大運開幕表演，反年改陳情團體蓄意阻擋各國選手入場，造成選手恐慌影響節目演出，行政院予以嚴厲譴責及表達最深不滿。

徐國勇表示，世大運是台灣的大事，是國家的喜事，反年改陳情團體蓄意擾亂開幕演出，除已違法外，政治主張更已喪失正當性，貽笑國際，行政院表達最嚴厲譴責。

(工商)